Выходные в столице станут самыми теплыми днями года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В выходные дни, 30 и 31 марта, в столице ожидается теплая погода. Воздух прогреется до 10 градусов выше нуля, что выше климатической нормы на 4–6 градусов, сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

"В выходные дни погоду будет определять антициклон, который сформировался над Западной Европой, и мы будем на его периферии. К нам начнет приходить теплый воздух. Погода будет преобладать с переменной облачностью", – сказала Позднякова РИА Новости.

По словам специалиста, в субботу погода будет без осадков. Максимальная температура воздуха в дневные часы составит 8–10 градусов, ночью температура воздуха также будет выше нуля.

В воскресенье будет тепло, но местами может пройти небольшой дождь.

"Март закончится очень теплой погодой. Это будет самая высокая температура марта и года", – добавила Позднякова.

В среду, 27 марта, температура воздуха понизится почти на 5 градусов из-за холодного фронта. В столичном регионе будет облачно с прояснениями, ожидается до 3 градусов тепла.

С четверга облака рассеются. В пятницу возможны небольшие дожди, столбики термометров опять поползут вверх, и в выходные дни в Москве ожидается до +13 градусов.

Ранее сообщалось, что весна пришла в столицу на десять дней раньше. По данным Гидрометцентра России, 26 марта средняя температура воздуха превысила климатическую норму более чем на два градуса.