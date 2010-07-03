Облачная погода и до +3 градусов ожидают москвичей в среду

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В среду, 27 марта, в столичном регионе будет облачно с прояснениями, столбики термометров поднимутся до 3 градусов тепла. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Синоптики не исключили, что местами пройдут небольшие осадки. Днем воздух в столице прогреется до плюс 1–3 градусов, а в Подмосковье будет около 3 градусов выше нуля. Западный ветер, переходящий в северо-западный, будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

Кроме того, атмосферное давление вырастет и в середине дня достигнет 747 миллиметров ртутного столба, предупредили метеорологи. Специалисты посоветовали метеочувствительным людям с хроническими заболеваниями или симптомами переутомления быть особенно внимательными к своему самочувствию, так как переходное время года может вызвать у них обострения. В частности, скачки атмосферного давления могут негативно сказаться на здоровье москвичей, страдающих гипертонией.

Ранее сообщалось, что весна пришла в столицу на десять дней раньше. По данным Гидрометцентра России, 26 марта средняя температура воздуха превысила климатическую норму более чем на два градуса. Более того, согласно прогнозам, в ближайшие выходные температура будет соответствовать показателям апреля.