Движение "Открытая Россия" заявило о ликвидации

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Конференция "Открытой России" приняла решение о ликвидации, сообщил РИА Новости председатель движения Андрей Пивоваров.

"Та структура, к которой Минюст и Генпрокуратура предъявили претензию, она ликвидирована, и именно этот документ проголосован, все протоколы есть, и за моей подписью документы пойдут в Минюст", – сказал Пивоваров.

В свою очередь пресс-секретарь организации Наталья Грязневич рассказала "Интерфаксу", что решение принято, чтобы защитить активистов.

"Несмотря на то, что преследование активистов "Открытой России" незаконно, и мы продолжаем на этом настаивать во всех инстанциях, мы приняли решение, что безопасность людей для нас важнее", – добавила Грязневич.

Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией". По мнению ГП, они были созданы по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского.

Отмечалось, что НКО осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".