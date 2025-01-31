Врач Волкова: голубика замедляет процесс старения благодаря антиоксидантам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Голубика, которая содержит в себе антиоксиданты, помогает организму замедлять процессы старения и снижает риск развития хронических заболеваний. Об этом РИА Новости рассказала заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.

Она отметила, что ягода также полезна для зрения людям, у которых напрягаются глаза при работе за компьютером. Голубика снижает усталость и улучшает качество зрения.

Волкова добавила, что ягода укрепляет стенки сосудов сердца и уменьшает уровень холестерина в организме, а также улучшает состояние нервной системы и помогает в развитии памяти. Благодаря клетчатке голубика усиливает работу пищеварения, сказала врач.

Ранее сообщалось, что компот из сухофруктов укрепляет иммунитет, а также положительно влияет на сердце и зрение, поэтому его полезно пить пожилым людям. Сухофрукты содержат в себе полезные вещества, в том числе витамины A, B6 и C.