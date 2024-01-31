В ГД предложили запретить иноагентам совершать сбор средств в РФ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Думский депутат Султан Хамзаев выступил с инициативой ограничить возможность иноагентов собирать средства на свою деятельность при помощи коллективного сбора средств через российские онлайн-платформы. Соответствующее письмо он направил на имя руководителя ФНС РФ Даниила Егорова, пишет RT.

Законодатель напомнил в обращении, что иностранными агентами признаются физические лица, получающие средства из иностранных источников, в том числе от граждан, некоммерческих и правительственных организаций, и занимающиеся политической деятельностью, которая направлена на оказание влияния на российское общество.

Хамзаев отметил, что с начала СВО многие из них покинули национальную юрисдикцию и ведут свою деятельность, находясь в других странах, в том числе в тех, что правительство РФ внесло в реестр недружественных.

При этом, по информации депутата, данные лица, использующие антироссийские тезисы в своих выступлениях, сейчас привлекают в качестве спонсоров россиян. Сбор средств осуществляется через отечественные краудфандинговые платформы в Сети, подчеркнул Хамзаев.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил обязать иностранных агентов указывать на выпускаемом контенте информацию о наличии гражданства, вида на жительство, иного документа, позволяющего находиться и работать в иностранном государстве.

До этого депутат ГД Андрей Луговой заявил, что юмориста Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) необходимо привлечь к уголовной ответственности за его высказывания в отношении СВО. Он отметил, что уже направил соответствующее обращение в Генпрокуратуру.