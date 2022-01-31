МГСУ проводит проверку в связи с видео, на котором темнокожим студентам дарят бананы

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Московский государственный строительный университет проводит расследование после публикации в Сети ролика, в котором темнокожим студентам вуза дарят бананы. Об этом сообщает РИА Новости.

"Администрация НИУ МГСУ осведомлена о появлении видеоролика инцидента с иностранными гражданами, снятого на территории нашего университета. В настоящее время служба безопасности НИУ МГСУ проводит расследование", – заявили в вузе.

В пресс-службе МГСУ уточнили, что предполагаемые авторы ролика не учатся в университете. Они вошли на территорию со стороны Ярославского шоссе, покинули ее тем же путем.

Администрация Московского государственного строительного университета подчеркнула, что международное сотрудничество и бесконфликтное проживание студентов-иностранцев в общежитиях университета подтверждают, что в вузе нет межнационального напряжения.

Инцидент с видео также изучат в Следственном комитете РФ. В ведомстве подтвердили, что проверка по данному факту уже инициирована.

В октябре 2021 года британская рок-группа Rolling Stones объявила, что не будет исполнять одну из своих песен во время тура по США. Композиция Brown Sugar ранее была раскритикована за оскорбительные расистские строчки.