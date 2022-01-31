Биолог рассказал о людях – биоинкубаторах коронавируса

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Вирус долгое время существует в организме людей со слабым иммунитетом и начинает там мутировать, чтобы задержаться еще, рассказал доктор биологических наук, вирусолог Петр Чумаков "Ленте.ру".

Эксперт уточнил, что данное явление было объяснено около года назад на примере больной лейкемией, которая перенесла много курсов химиотерапии. Такие пациенты, по словам Чумакова, становятся биоинкубаторами и для COVID-19.

"В таком случае человек становится биоинкубатором, средой длительного обитания для того, чтобы прошла как можно быстрее селекция тех вариантов вируса, которые лучше приспособятся к обитанию в человеческом организме", – пояснил специалист.

В связи с тем что COVID-19 с самого начала является вирусом летучих мышей, он быстро адаптируется в организме человека, чтобы лучше приспособиться к новому хозяину, подчеркнул Чумаков.

"Этот процесс адаптации мог бы идти в обычной популяции людей на протяжении нескольких лет, а здесь, в организме одного человека, он ускоренно набирает мутации и превращается именно в тот вариант, который появился бы через несколько лет", – отметил эксперт.

Несмотря на то что у людей с различными заболеваниями достаточно слабый иммунитет, они не умирают при инфицировании COVID-19. Чумаков объяснил это тем, что, кроме антител и иммунной системы, организм может задействовать другие защитные механизмы.

"Постепенно человек начинает тоже приспосабливаться. Есть еще много неспецифической защиты, есть такой белок интерферон, который при заражении клеток вирусом начинает вырабатываться и остальные клетки защищает. И, даже если у человека нет никакого иммунитета, он все равно рано или поздно может выздороветь", – пояснил биолог.

Ранее сообщалось, что жительница ЮАР с ВИЧ была инфицирована COVID-19 в течение девяти месяцев, за это время в ее организме накопилась 21 мутация. Ученые из университетов Стелленбос и Квазулу-Натал Южно-Африканской Республики пришли к выводам, что у девушки был "Бета"-штамм, который набрал дополнительные мутации. При этом заразившаяся на протяжении долгого времени не получала правильного лечения от ВИЧ, с которым родилась.