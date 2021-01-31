Дорожные службы Подмосковья работают в усиленном режиме

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Дорожные службы Московской области работают в усиленном режиме в связи со снегопадом. Об этом Агентство "Москва" сообщает со ссылкой на представителей министерства транспорта и дорожной инфраструктуры по региону.

"Сегодня ночью и днем очистили и обработали около 18 тысяч километров. На дорожной сети работают более 1,5 тысячи дорожных рабочих и порядка 1,6 тысячи единиц специализированной техники", – заявили в пресс-службе ведомства.

Как подчеркнул министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, осадки в виде снега все еще продолжаются. Осуществляется, по его словам, обработка магистралей противогололедными материалами.

В ведомстве призвали автомобилистов соблюдать внимательность на дороге. Рекомендуется избегать водителям резких маневров, держать дистанцию.

Ранее говорилось, что сугробы в воскресенье из-за снегопада могут вырасти до 30 сантиметров. В понедельник также будет идти снег.