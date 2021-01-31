В Москве за январь выпало 160% месячной нормы осадков

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Около 160 процентов месячной нормы осадков, по предварительным данным, выпало в Москве за январь. Об этом рассказал сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По данным синоптика, в данном показателе учитываются и ожидаемые в воскресенье, 31 января, осадки.

"Предварительно у нас в Москве выпало 63 миллиметра это на 30 января, а с учетом ожидаемых 5 миллиметров сегодня, то это будет плюс-минус 68 миллиметров при месячной норме 42, итого 160 процентов месячной нормы", – приводит РИА Новости слова эксперта.

Тишковец добавил, что температура воздуха в первом месяце зимы превышала норму на 0,6 градуса.

Ранее сообщалось, что февраль порадует москвичей мягкими морозами до минус 6 градусов днем. По данным синоптиков, выпадет до 100–110 процентов месячной нормы осадков. Высота снежного покрова будет в пределах 32–38 сантиметров. Диапазон температур в феврале прогнозируется до минус 7 – минус 12 ночью и минус 1 – минус 6 – днем.

