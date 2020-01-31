В ЛДПР призвали болеющих сотрудников не приходить на работу в Госдуму

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В ЛДПР призвали больных сотрудников не приходить на работу в Госдуму. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу фракции.

"Речь необязательно о коронавирусе, а вообще сейчас эпидемия, люди и обычным гриппом болеют. Предполагается, что если у человека есть любые симптомы заболевания, то не нужно казаться героем и ходить на работу, превозмогая какие-то симптомы. Лучше сейчас этого не делать", – заявили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что руководитель фракции Владимир Жириновский дал распоряжение, чтобы работники при признаках любого заболевания оставались дома и выходили на работу только после полного выздоровления.

Сейчас практически по всему миру распространился новый тип коронавируса, очагом инфекции стал город Ухань в китайской провинции Хубэй. Число инфицированных к настоящему моменту составляет уже более 9 тысяч человек, число летальных исходов достигло 213 человек

Заболевшие новым вирусом выявлены во всех регионах Китая, включая автономные зоны. Вирус также выявлен в Австралии, Канаде, Вьетнаме, Германии, Камбодже, Малайзии, Непале, Южной Корее, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Японии и на Шри-Ланке.

Китайским студентам в Москве предлагали продлить каникулы. Роспотребнадзор также порекомендовал организациям, где работают граждане Китая, продлить их отпуск.

