Февраль в столичном регионе начнется с плюсовой температуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В пятницу, 1 февраля, в столице сохранится облачная погода. Местами пройдут небольшие осадки, на дорогах образуется гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

В ночные часы температура в мегаполисе составит -1... -3 градуса, по области – до -6. Днем в городе – -1... +1, в регионе – от -4 до +1 градуса.

Ветер будет дуть южный и юго-восточный, со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Из-за угрозы возникновения гололедицы коммунальные службы города уже начали обрабатывать дороги противогололедными материалами.

В МОЭСК также мониторят изменения погодных условий. Если погода продолжит ухудшаться, в филиалах компании могут ввести режим повышенной готовности.