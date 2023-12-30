Синоптики рассказали о погоде в последние дни декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В ближайшие дни в Москве ожидается ветреная облачная погода с осадками и гололедицей. В новогоднюю ночь в столице будет около нуля. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Сообщается, что в субботу, 30 декабря, температура воздуха составит 1-3 градуса тепла. Ожидаются осадки в виде небольшого снега с дождем. В воскресенье, 31 декабря, синоптики прогнозируют от минус одного до плюс одного градуса. Возможны небольшие осадки и образование гололедицы. В новогоднюю ночь в столице также ожидается температура около нуля.

Но уже в первый день нового года в Москву придет резкое похолодание. Столбики термометров опустятся до 8–10 градусов ниже нуля. Пройдет небольшой снег, ночью возможна гололедица.

Во вторник, 2 января, температура опустится еще ниже – до 10–15 градусов ниже нуля. В ночь на среду, 3 января, ожидается до 15–20 градусов мороза. Дневная температура воздуха составит от 13 до 18 градусов ниже нуля.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что в ночь на 30 декабря в Москве выпало более 10% месячной нормы осадков. В субботу на дорогах возможна снежная каша.