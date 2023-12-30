Москвичам рассказали о погоде 30 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода и небольшие, местами умеренные осадки прогнозируются в Москве и Подмосковье в субботу, 30 декабря. На дорогах возможна гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

Днем столбики термометров в столице будут показывать от 2 до 4 градусов тепла, по области – от 0 до 5 градусов тепла.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 737 миллиметров ртутного столба.

Ранее о резком похолодании в новогоднюю ночь москвичей предупредил столичный главк МЧС РФ. По словам специалистов, температура воздуха понизится на 8–12 градусов. В связи с этим на дорогах образуется гололедица, из-за чего пешеходам и автомобилистам следует быть предельно внимательными.

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин также рассказал, что в Москве в ночь с 31 декабря на 1 января ожидается небольшой снег, менее 0,5 миллиметра.



"Атмосфера": снег с дождем ожидается в Москве 30 декабря