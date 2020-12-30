Астролог дала советы по выбору новогоднего меню

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Астролог Лилия Любимова рекомендовала включить в новогоднее меню больше овощных салатов и исключить из него говядину. Об этом она сообщила в интервью радио Sputnik.
"Единственное, чего не должно быть на столе, – это, конечно, мяса, особенно говядины. Сами понимаете, хозяину года не очень приятно, что его едят. Многие традиционные новогодние блюда, такие как оливье, холодец, говяжий язык, под запретом. Постарайтесь заменить мясо на крабовые палочки, можно на птицу, но самое оптимальное – по возможности заменить на рыбу", – посоветовала Любимова.
Она отметила, что на стол также можно поставить пироги с капустой, грибами и картошкой, а также различную выпечку. Любимова подчеркнула, что бык любит покушать, поэтому посоветовала приготовить еды побольше, в том числе на последующие дни.
Ранее ученые рассказали, как не поправиться в период обильных новогодних застолий. По мнению специалистов, в новогоднее меню стоит включить белковую пищу, которая богата триптофаном, магнием, марганцем и калием, что способствует выработке серотонина.
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