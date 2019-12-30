"Добрые елки": как поздравляли детей в больницах столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более шести тысяч пациентов детских больниц столицы приняли участие в "Добрых елках" мэра Москвы, которые проходили с 16 по 27 декабря. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, раньше "Добрая елка" проходила только в Морозовской больнице, но в этом году решили, что у всех пациентов детских клиник должен быть новогодний праздник.

"Для детей подготовили веселую программу: развлекательные и обучающие занятия, игры, мастер-классы. А Дед Мороз и Снегурочка проводили сказочные представления с участием профессиональных артистов. В конце праздника каждый ребенок получил подарок. Таким образом, мы смогли каждому юному москвичу, который оказался в предпраздничные дни в больнице, уделить персональное внимание и проявить заботу", – приводятся в сообщении слова Раковой.

Отмечается, что детям дарили сладости, игры, наборы для творчества и рисования.

Главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов рассказал, что подобные мероприятия приносят положительные эмоции и повышают эффективность лечения.

"Благодаря таким праздникам наши маленькие пациенты забывают о болезнях хотя бы на время. Все дети получили подарки и приняли участие в празднике", – приводятся в материале слова Османова.

В частности, в детской больнице имени Филатова в этом году открылся хирургический корпус, где большинство операций проводится с использованием малоинвазивных методов и высокотехнологичного оборудования, поэтому многие дети смогли принять участие в празднике.

К тем пациентам, которые не смогли выйти из палат, Дед Мороз и Снегурочка сами приходили и дарили подарки.

"Детей, которые вынуждены соблюдать постельный режим и находятся на особой диете, достаточно много. Для них подготовлены особые подарки – не сладкие, а подарки с настольными играми, конструкторами, которыми можно занять детей прямо в палате", – рассказала главный врач детской больницы № 13 имени Филатова Антонина Чубарова.

В детской больнице № 9 имени Сперанского дети писали письма Деду Морозу. Их главные желания – поскорее выздороветь и вернуться домой.

Как отмечается, в больницах работала новогодняя почта. Маленькие пациенты подписали около 350 поздравительных открыток для одиноких ветеранов.

"Дети рисовали на открытках сердечки, новогодние елки и смайлики, а послания бросали в специальный почтовый ящик. Все собранные открытки переданы в Московский дом ветеранов войн и Вооруженных сил. В ближайшие дни поздравления дойдут до адресатов", – отмечается в сообщении.

27 декабря московские спасатели в образе Дедов Морозов и Снегурочек устроили праздник для пациентов Морозовской детской больницы. Праздничный десант из 60 персонажей приземлился на крышу медучреждения, сообщила пресс-служба департамента ГОЧСиПБ Москвы.

Спасатели и пожарные поздравили маленьких пациентов с наступающим Новым годом. Они приземлились на крыше больницы и с помощью снаряжения оказались в окнах палат. Снегурочки забрались в здание при помощи пожарных подъемников.

Также в клинике проходит фестиваль "Зима в Морозовке" до 19 января. В программе будут конкурсы, мастер-классы и выступления артистов.

