Синоптик предупредила москвичей о гололедице

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Гололедица ожидается в Москве вечером 30 ноября. Это происходит из-за перехода из слабо положительного температурного режима в отрицательный. Об этом сообщила метеоролог, главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова телеканалу "360".

Она рассказала, что вечером осадков не ожидается, а лужи, которые образовались днем, замерзнут. Метеоролог призвала москвичей быть аккуратнее, особенно при переходе дороги.

"Предстоящей ночью в Москве будет до -5... -7 градусов, выпадет до одного миллиметра осадков. Днем холодная погода сохранится – до -4…-6 градусов", – отметила Позднякова.

Ранее сообщалось, что к 5 декабря высота сугробов в столице может увеличиться до 27–32 сантиметров. Это превышает норму более чем в три раза, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, подобные показатели близки к рекорду 1952 года. Тогда с 1 по 5 декабря высота снежного покрова в городе достигла 28–31 сантиметра.

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