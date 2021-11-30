ВОЗ обновила рекомендации по международным поездкам

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) советует отказаться от поездок людям старше 60 лет, а также лицам с сопутствующими заболеваниями, такими как диабет или онкология, сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию.

Уточняется, что новые рекомендации ВОЗ опубликовала в связи с выявлением нового штамма коронавируса "Омикрон".

"Лицам, которые нездоровы или подвержены риску развития тяжелой болезни COVID-19 и смерти, в том числе людям в возрасте 60 лет и старше или лицам с сопутствующими заболеваниями (например, сердечными заболеваниями, раком и диабетом), следует рекомендовать отложить поездку", – отмечается в сообщении.

В ВОЗ также подчеркнули, что туристам следует быть бдительными в отношении признаков и симптомов инфекции, вакцинироваться и соблюдать антикоронавирусные меры вне зависимости от того, сделана прививка или нет.

Ранее Всемирная организация здравоохранения установила, что люди, переболевшие коронавирусом, могут иметь повышенный риск заражения новым штаммом "Омикрон".