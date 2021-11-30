ВОЗ обновила рекомендации по международным поездкам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) советует отказаться от поездок людям старше 60 лет, а также лицам с сопутствующими заболеваниями, такими как диабет или онкология, сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию.
Уточняется, что новые рекомендации ВОЗ опубликовала в связи с выявлением нового штамма коронавируса "Омикрон".
"Лицам, которые нездоровы или подвержены риску развития тяжелой болезни COVID-19 и смерти, в том числе людям в возрасте 60 лет и старше или лицам с сопутствующими заболеваниями (например, сердечными заболеваниями, раком и диабетом), следует рекомендовать отложить поездку", – отмечается в сообщении.
В ВОЗ также подчеркнули, что туристам следует быть бдительными в отношении признаков и симптомов инфекции, вакцинироваться и соблюдать антикоронавирусные меры вне зависимости от того, сделана прививка или нет.
Ранее Всемирная организация здравоохранения установила, что люди, переболевшие коронавирусом, могут иметь повышенный риск заражения новым штаммом "Омикрон".
ВОЗ посоветовала странам применять в отношении поездок правила, основанные на оценке риска
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