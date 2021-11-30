В Госдуме прокомментировали идею переименовать детское шампанское

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Предложения об изменении торгового названия для детского шампанского избыточны. Такая мера ничего за собой не повлечет, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она отметила, что дети все равно видят, что взрослые на Новый год наполняют бокалы шампанским.

"Такая замена – детским шампанским наполнить детские бокалы – она вполне оправданна. Не думаю, что наши дети станут от этого раньше выпивать или в дальнейшем злоупотреблять алкоголем", – цитирует Бессараб RT.

Ранее руководитель проекта "Трезвая Россия", депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил изменить торговое название для детского шампанского. Он напомнил, что в традиционном понимании шампанское является игристым алкогольным напитком. Продажу так называемого детского шампанского Хамзаев счел прямой рекламой алкогольного напитка. По его мнению, с ранних лет это создает опасный ассоциативный ряд у несовершеннолетних.

