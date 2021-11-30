Синоптик рассказал, когда атмосферное давление в Москве придет в норму

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал Москве 24, что атмосферное давление в столице нормализуется только к выходным.

Во вторник, 30 ноября, синоптики зафиксировали в Москве рекордно низкое атмосферное давление. По данным специалистов, к 05:00 оно опустилось ниже отметки 714 миллиметров ртутного столба. До этого самое низкое давление – 718,2 миллиметра ртутного столба – было зафиксировано 30 ноября 1988 года.





Евгений Тишковец ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Только к воскресенью, 5 декабря, давление вернется в норму, повысится до 745–747 миллиметров ртутного столба. Всю неделю оно будет медленно расти, дно мы уже прошли.

По словам Тишковца, сейчас из-за низкого атмосферного давления особенно трудно приходится гипотоникам. Но когда оно начнет повышаться, следует поберечься уже гипертоникам, заключил метеоролог.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что в период низкого атмосферного давления не стоит злоупотреблять кофе, поскольку он слишком сильно стимулирует нервную систему и в конечном итоге истощает ее.

В качестве альтернативы лучше отдать предпочтение бодрящим травяным сборам с женьшенем, китайским лимонником или зверобоем, рекомендует специалист. Вместе с тем она посоветовала метеозависимым больше гулять, а также принимать контрастный душ.