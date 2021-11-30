В России могут ужесточить контроль за квадроциклами и снегоходами

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Минсельхоз подготовил список неисправностей, при которых запрещается эксплуатация самоходных машин. Об этом сообщает "Коммерсант".

Разработка нового перечня предусмотрена законом "О самоходных машинах и других видах техники". В документе речь идет о сельхозтехнике, но закон также коснется и снегоходов, квадроциклов, мотовездеходов, багги.

Согласно проекту, запрет будет введен в случае неисправности тормозов или люфта рулевого управления. Кроме того, эксплуатацию могут не разрешить и в случае, если при нажатии на педаль тормоза не загораются стоп-сигналы, а также при неисправности звукового сигнала, выхлопной системы, фар. Запрет могут применить, когда отсутствует номерной знак или превышен уровень содержания вредных веществ.

При этом последствия запрета будут зависеть от конкретного региона, который должен разработать соответствующие критерии до 1 сентября 2022 года.

"Можно применять, к примеру, опечатывание техники, установку блокираторов и эвакуацию в зависимости от ситуации. Конкретные меры будут обсуждаться при разработке регионального законодательства", – рассказал начальник управления регионального государственного технадзора Московской области Сергей Фролов.

По его словам, сотрудники полиции или ГИБДД будут применять данные меры независимо от того, где остановлен транспорт, – на дороге общего пользования или в лесу.

Ранее сообщалось, что Минюст подготовил проект нового Кодекса об административных правонарушениях, добавив туда ряд новых норм. В частности, речь идет о штрафе в размере 40 тысяч рублей за неоднократный отказ остановить машину по требованию полиции во время погони. В новом КоАП предусмотрена также процедура временного ограничения водительских прав до решения суда.

