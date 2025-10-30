Инклюзивный чемпионат "Абилимпикс" стартовал в "Тимирязев Центре"

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В Москве с 30 октября по 2 ноября проходит национальный чемпионат профессионального мастерства "Абилимпикс". Он объединил более тысячи участников из разных регионов России и других стран. Об этом заявила директор Московского регионального центра развития движения "Абилимпикс", директор учебного центра "Профессионал" Елена Крутицкая.

"Пространство чемпионата по-настоящему уникально. Оно представляет собой высокотехнологичный хаб площадью 15 тысяч квадратных метров и включает полноформатные рабочие зоны. Здесь развернуты современные производственные участки с новейшим оборудованием, полигон для БПЛА, строительные площадки, мастерские, лаборатории, креативные пространства", – цитирует ее портал мэра и правительства столицы.

Во время соревнований школьники в возрасте от 14 лет, студенты и специалисты покажут свои навыки и способности. Москву на чемпионате представят 151 профессионал из разных сфер и 5 участников СВО.

Уточняется, что первый раз в рамках чемпионата "Абилимпикс" состоится финал конкурса профессионального мастерства среди участников спецоперации. Ветераны СВО выступят в 15 компетенциях, включая "Программирование", "Сборку-разборку электронного оборудования", "Оператора БПЛА", "Ремонт автомобиля" и многие другие.

Также в чемпионате примут участие люди с тяжелыми и множественными нарушениями развития. Они продемонстрируют свои навыки в декорировании, шитье, рисовании, работе по дереву и коже, кулинарии.

В общей сложности участники национального чемпионата выступят в 50 компетенциях. Они будут разрабатывать сайты, создавать системы электромонтажа, готовить блюда, показывать актуальные стрижки и современные подходы к реабилитации больных.

Конкурсные задания составлялись лучшими предприятиями и организациями из самых разных сфер. Их представители будут наблюдать за состязаниями и оценивать специалистов, которых примут на работу. Результаты выступлений оценят более 280 экспертов и работодателей.

В 2025 году "Абилимпикс" впервые проходит в выставочном комплексе "Тимирязев Центр", что позволило сделать соревнования самыми масштабными в истории чемпионата, а также наиболее доступными для участников. Здесь предусмотрена уникальная система адаптивной навигации, которая подбирает настройки экрана так, чтобы быть удобной для людей на колясках, с нарушениями зрения или слуха.

Одним из центральных мест на чемпионате станет стенд Москвы – карьерный маршрут, разработанный службой занятости населения. Это позволит гостям составить свой профессиональный трек в адаптированной и комфортной среде.

Например, там можно получить персональную консультацию по своей карьере, пройти профориентационное тестирование, попробовать себя в выбранных профессиях в симуляторе виртуальной реальности, сделать портфолио и резюме и пообщаться с ведущими работодателями.

Для гостей с ментальными особенностями предусмотрена зона с обучающими тренажерами, для посетителей с нарушением зрения – учебный call-центр, где можно попробовать профессию оператора, а в зоне "Москва – добрый город" некоммерческие организации проведут мастер-классы по созданию осеннего декора, игрушек для домашних питомцев, а также управлению беспилотными летательными аппаратами.

Также будет представлен первый в России социальный маркетплейс с изделиями мастеров с особенностями здоровья. Вход на "Абилимпикс" свободный.

Ранее Владимир Путин отметил особый вклад "Абилимпикса" в создание доступной среды для граждан с ограниченными возможностями здоровья. По словам российского президента, за прошедшее десятилетие движение завоевало признание в стране и авторитет у экспертов и работодателей.

Участие в востребованных проектах помогло россиянам начать свой профессиональный путь, получить новые навыки и компетенции, указывал он.

