Врач Чистик: антисептики сушат и повреждают защитный слой кожи

30 октября, 10:39Общество
Фото: depositphotos/AndrewLozovyi
Частое использование антисептиков и мытье рук с антибактериальным мылом приводят к чрезмерной сухости и повреждению защитного слоя кожи. Об этом "Газете.ру" рассказала терапевт Ольга Чистик.
Она объяснила, что кожа человека является экосистемой, у которой есть естественная защита – кислотная мантия, липидный барьер, микробиом. При частом мытье рук и обезжиривании сдвигается кислотный баланс кожи и разрушаются липиды, которые отвечают за удерживание влаги.
"Когда защитная пленка повреждена, кожа становится сухой и чувствительной. Повторное обезжиривание провоцирует раздражительный контактный дерматит: появляется стянутость, покраснение, шелушение, трещины", – рассказала Чистик.
Кожа рук достаточно уязвима, так как чаще всего контактирует с химическими средствами и водой. Из-за этого она медленно восстанавливается, пояснила специалист.
По словам врача, антисептики на основе спирта менее вредны для микробиома, чем мытье с мылом, так как в них могут быть смягчающие компоненты.
Антибактериальные добавки, такие как триклозан и четвертичные аммониевые соединения, наоборот, вредят сильнее, так как способны изменить состав микробиоты. Кроме того, они способствуют развитию устойчивости бактерий и вызывают аллергические реакции. Они не подходят для постоянного использования.
Чистик посоветовала использовать для мытья рук мягкое мыло. Если видимых загрязнений нет, то лучше выбирать санитайзеры, в которых не более 60% спирта. После обработки необходимо восстановить кожный барьер. Для этого подойдут кремы с глицерином, пантенолом, церамидами и холестерином.
При наличии трещин помогут более плотные бальзамы и вазелин. Не стоит использовать средства с отдушками и красителями, а при сохранении сухости желательно обратиться за помощью специалиста.
Чтобы меньше повреждать кожу, врач также рекомендовала мыть руки прохладной водой и аккуратно промакивать их полотенцем. При использовании перчаток на работе стоит снимать их и делать небольшие перерывы. А за 10–15 минут до их надевания наносить крем.
Рекомендациям особенно должны следовать дети и пожилые люди, так как их кожа более уязвима, добавила специалист.
Ранее врач-терапевт Денис Прокофьев предупредил об опасности сушилок для рук в общественных туалетах. Поток горячего воздуха приводит к сухости кожи, что способствует распространению грибковых инфекций.
Также сушилки распространяют вирусы, если их плохо дезинфицируют. Поэтому специалист посоветовал пользоваться бумажными полотенцами или оставлять руки влажными.
Дерматолог рассказала, как выбрать качественный крем для рук