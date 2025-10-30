Врач Чистик: антисептики сушат и повреждают защитный слой кожи

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Частое использование антисептиков и мытье рук с антибактериальным мылом приводят к чрезмерной сухости и повреждению защитного слоя кожи. Об этом "Газете.ру" рассказала терапевт Ольга Чистик.

Она объяснила, что кожа человека является экосистемой, у которой есть естественная защита – кислотная мантия, липидный барьер, микробиом. При частом мытье рук и обезжиривании сдвигается кислотный баланс кожи и разрушаются липиды, которые отвечают за удерживание влаги.

"Когда защитная пленка повреждена, кожа становится сухой и чувствительной. Повторное обезжиривание провоцирует раздражительный контактный дерматит: появляется стянутость, покраснение, шелушение, трещины", – рассказала Чистик.

Кожа рук достаточно уязвима, так как чаще всего контактирует с химическими средствами и водой. Из-за этого она медленно восстанавливается, пояснила специалист.

По словам врача, антисептики на основе спирта менее вредны для микробиома, чем мытье с мылом, так как в них могут быть смягчающие компоненты.

Антибактериальные добавки, такие как триклозан и четвертичные аммониевые соединения, наоборот, вредят сильнее, так как способны изменить состав микробиоты. Кроме того, они способствуют развитию устойчивости бактерий и вызывают аллергические реакции. Они не подходят для постоянного использования.

Чистик посоветовала использовать для мытья рук мягкое мыло. Если видимых загрязнений нет, то лучше выбирать санитайзеры, в которых не более 60% спирта. После обработки необходимо восстановить кожный барьер. Для этого подойдут кремы с глицерином, пантенолом, церамидами и холестерином.

При наличии трещин помогут более плотные бальзамы и вазелин. Не стоит использовать средства с отдушками и красителями, а при сохранении сухости желательно обратиться за помощью специалиста.

Чтобы меньше повреждать кожу, врач также рекомендовала мыть руки прохладной водой и аккуратно промакивать их полотенцем. При использовании перчаток на работе стоит снимать их и делать небольшие перерывы. А за 10–15 минут до их надевания наносить крем.

Рекомендациям особенно должны следовать дети и пожилые люди, так как их кожа более уязвима, добавила специалист.

Ранее врач-терапевт Денис Прокофьев предупредил об опасности сушилок для рук в общественных туалетах. Поток горячего воздуха приводит к сухости кожи, что способствует распространению грибковых инфекций.

Также сушилки распространяют вирусы, если их плохо дезинфицируют. Поэтому специалист посоветовал пользоваться бумажными полотенцами или оставлять руки влажными.

