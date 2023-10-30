"Большой этнографический диктант" пройдет 3–8 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

VIII Международная просветительская акция "Большой этнографический диктант" пройдет в России с 3 по 8 ноября. Об этом сообщается в группе мероприятия в соцсети "ВКонтакте".

"Народов много – страна одна!" – девиз диктанта в этом году.

Отмечается, что задания опубликуют 3 ноября на сайте проекта. Их оформили в виде теста, который состоит из общефедеральной части, единой для всех участников (20 вопросов) и региональной части, которая индивидуальна для каждого субъекта РФ (10 вопросов).

В тексте напомнили, что на прохождение Диктанта отводится 45 минут. Максимальное количество баллов, которое можно набрать за выполнение всех заданий, – 100. Сертификат участника с указанием результатов создается сразу после прохождения Диктанта.

Добавляется, что в этом году у участников сохранилась возможность сразу узнать правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на источники.

Диктант впервые прошел 4 октября 2016 года. В нем поучаствовали 90 000 жителей России. В 2020 году к Акции присоединился 1 742 661 человек из всех регионов России и 123 стран мира.

Ранее в Москве начался третий сезон образовательного краеведческого проекта "Юный полярник". Как рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, проект был запущен в 2021 году, чтобы популяризировать среди молодежи темы освоения Арктики, а также повысить интерес к "арктическим" профессиям.

Также в павильоне "Умный город" на ВДНХ 14 октября прошел семейный день цифровой грамотности. В мероприятиях приняли участие представители ведущих IT-компаний и специалисты столичного департамента информационных технологий.

Большой этнографический диктант проведут в Москве 3 ноября