Помощь пациентам с инсультом в Москве оказывают в 13 специализированных центрах

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Владимир Новиков

На базе крупнейших многопрофильных стационаров Москвы работают 13 специализированных центров, которые оказывают помощь пациентам с инсультом. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Пациенту сразу при поступлении в больницу делают компьютерную томографию, с помощью современных ангиографических комплексов определяют размеры и расположение тромба и удаляют его, используя современные технологии", – цитируют ее на портале мэра и правительства Москвы.

За последние пять лет в столице в 2,8 раза увеличилось число тромбоэкстракций и в 1,3 раза – число процедур тромболизиса.

Четкие алгоритмы и цифровое взаимодействие позволяют бригаде скорой помощи госпитализировать пациентов в центры со свободными местами. После оказания помощи в медучреждении пациента обследуют на причины инсульта.

В лечении пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в столице используют новейшие подходы и современное оборудование. В период реабилитации обратившиеся за помощью продолжают наблюдаться в специализированных центрах.

После перенесенного инсульта пациенты имеют возможность получать специальные лекарства в течение двух лет с момента постановки диагноза. При этом льготный статус в подобных ситуациях не играет роли. С начала 2023 года лекарств пациентам с инсультами выдали более 145 тысяч.

С помощью электронной медкарты врач продолжает наблюдать за состоянием здоровья пациента после завершения лечения. Кроме того, пациенты могут самостоятельно вносить в нее данные о своем самочувствии.

Ранее в Москве автоматизировали вызов врача на дом специалистами скорой помощи. Сейчас фельдшеры или врачи скорой помощи через планшет могут отправить заявку в поликлинику, к которой прикреплен человек. До этого списки с пациентами нужно было завозить на подстанцию.



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