Названа причина смерти дирижера Ведерникова

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Причиной смерти дирижера Александра Ведерникова стала коронавирусная инфекция. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Большого театра.

"Прощание будет точно не в Большом театре, потому что причина смерти – COVID-19. Точную информацию мы пока не получили", – сказали в пресс-службе.

Ведерников скончался на 57-м году жизни минувшей ночью. Последним спектаклем, которым дирижировал Ведерников, была опера "Сельская честь" 4 октября.

Ведерников родился 11 января 1964 года в известной музыкальной семье. В 1988 году он окончил Московскую государственную консерваторию имени Чайковского, затем аспирантуру консерватории.

В 1995 году основал симфонический оркестр "Русская филармония" и до 2004-го был его художественным руководителем и главным дирижером.

С 2001 по 2009 год Ведерников являлся музыкальным руководителем и главным дирижером Большого театра. В 2018 году он был главным дирижером Датской королевской оперы, а с февраля 2019 года стал музыкальным руководителем и главным дирижером Михайловского театра.

