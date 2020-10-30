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Общество

13:39

Умер дирижер Александр Ведерников

общество культура

Фото: ТАСС/Александр Куров

В Москве умер главный дирижер и музыкальный руководитель петербургского Михайловского театра Александр Ведерников, сообщает ТАСС.

Музыкант ушел из жизни минувшей ночью. Ему было 56 лет. Причина смерти не называется.

Последним спектаклем, которым дирижировал Ведерников, была опера "Сельская честь" 4 октября.

Ведерников родился 11 января 1964 года в известной музыкальной семье. В 1988 году он окончил Московскую государственную консерваторию имени Чайковского, затем аспирантуру консерватории.

В 1995 году основал симфонический оркестр "Русская филармония" и до 2004-го был его художественным руководителем и главным дирижером.

С 2001 по 2009 год Ведерников являлся музыкальным руководителем и главным дирижером Большого театра. В 2018 году он был главным дирижером Датской королевской оперы, а с февраля 2019 года стал музыкальным руководителем и главным дирижером Михайловского театра.

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