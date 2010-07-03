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Общество

15:20

Минфин предложил ограничить цену телефонов для чиновников

общество

Фото: depositphotos/adam_r

Министерство финансов России предложило ввести ограничение по максимальной цене рабочих гаджетов для государственных служащих, об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

В ведомстве отмечают, что для одинаковых должностей в различных министерствах предусмотрены разные нормы на покупку гаджетов. Поэтому Минфин предлагает установить общие нормативы.

Планируется, что руководителям центрального аппарата запретят покупать рабочие смартфоны дороже 15 тысяч рублей. При этом на связь можно будет потратить не больше четырех тысяч рублей в месяц. Планшеты для этой категории госслужащих не должны стоить дороже 60 тысяч рублей, а ноутбуки – не дороже 100 тысяч рублей.

Для советников и помощников министров максимальная цена смартфонов составляет 10 тысяч рублей, ноутбуков – 80 тысяч рублей, а для планшетов планку предлагается установить в размере 50 тысяч рублей.

Ранее Минфин подсчитал, что в России на десять тысяч населения приходится 163 работника государственных и муниципальных органов власти. Это 3,3% от всех занятых в экономике.

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