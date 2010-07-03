Женщины составляют большую часть российских госслужащих

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Государственная служба в России значительно феминизирована, поскольку подавляющее число (72%) госслужащих в стране составляют женщины. Об этом сообщила пресс-служба министерства труда РФ.

По словам первого заместителя главы ведомства Алексея Вовченко, женщины работают преимущественно на низких должностных уровнях. На высших должностях работают только 40% женщин, на главных – 56%, на ведущих – 67%. Поэтому важно мотивировать женщин на занятие управленческой деятельностью, отметил представитель ведомства.

Он также указал, что реальное участие женщин в управлении государством определяется тем, насколько они представлены на должностях, позволяющих влиять на принятие решений на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. "По данному показателю Россия не входит в число лидирующих стран", – заключил Вовченко.

Ранее в Минфине предложили сократить количество госслужащих. При этом зарплаты оставшимся сотрудникам повысят. В ведомстве пояснили, если не сократить аппарат чиновников – заработок в дальнейшем будут индексировать лишь на уровень инфляции. В связи с этим конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе достичь не получится.

