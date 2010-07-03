Росстат раскрыл регионы с самыми высокими зарплатами чиновников

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Чиновники с самыми высокими зарплатами работают в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. А самые скромные зарплаты муниципальные госслужащие получают в Псковской области и Забайкальском крае. К таким выводам пришли авторы исследования РБК, проанализировав данные Росстата.

Как подсчитали в Росстате, средняя зарплата местного чиновника составляет примерно 37 тысяч рублей, то есть она меньше, чем в целом по стране (49,9 тысячи рублей). Однако в 14 российских регионах, в том числе на Крайнем Севере, в Калининграде и Крыму чиновники в среднем получают больше, чем другие местные жители.

В частности, в ЯНАО средняя зарплата чиновника муниципального уровня равна 133,5 тысячи рублей, что приблизительно на треть выше средней зарплаты сотрудников организаций в регионе. Следом идет ХМАО, где чиновники зарабатывают в среднем 97,5 тысячи рублей. Согласно данным Росстата, это более чем на 20 тысяч рублей превышает среднюю зарплату в регионе.

На противоположном конце рейтинга оказались зарплаты муниципальных чиновников в Псковской области. Они получают примерно 18 тысяч рублей, что на 38% меньше, чем в среднем по региону. Таким образом, отмечают авторы исследования, в абсолютном выражении зарплаты чиновников в ЯНАО в семь раз больше, чем в Псковской области, – 133 тысячи рублей против 18 тысяч.

В столице средняя зарплата местных чиновников – 91,4 тысячи рублей, то есть на 13% меньше, чем средняя в городе (105 тысяч рублей). При этом в Петербурге, по данным Росстата, уровень зарплат муниципальных госслужащих составляет 56 тысяч рублей, что уступает не только Москве, но и средней зарплате в городе.

Ранее Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами. По данным ведомства, больше всего получают занятые в добыче сырой нефти и природного газа, а также в производстве табака.