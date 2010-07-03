В Москве начали выдавать препарат "Клобазам" для тяжелобольных детей

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В Москва началась выдача препарата "Клобазам" (международное непатентованное название препарата – "Фризиум") для тяжелобольных детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного департамента здравоохранения.

Получить препарат можно в аптеках Центра лекарственного обеспечения. Дети будут получать лекарство бесплатно, из расчета на три месяца приема, отметили в столичном Депздраве.

В Подмосковье выдавать препарат будет государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Психоневрологическая больница для детей с поражением ЦНС с нарушением психики".

Ранее глава департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Елена Максимкина сообщила, что ведомство готовит памятку для родителей тяжелобольных детей о том, как получить лекарства, не зарегистрированные в стране. В памятках есть информация для родителей тяжелобольных детей, которым назначены такие лекарства.

