Жителей Подмосковья предупредили о сильной грозе в субботу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В субботу, 1 октября, в Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильной грозы. Об этом сообщают данные Гидрометцентра РФ.

Предупреждение будет действовать с 09:00 до 21:00.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, что в столице в ночь на понедельник, 3 октября, начнутся сильные дожди. Они будут идти на протяжении всего дня.

По его словам, в субботу в Москве будет преобладать облачная погода, временами возможен дождь, ветер подует юго-восточный со скоростью 3–8 метров в секунду. Воздух прогреется до 14–16 градусов. Синоптик добавил, что в ночь на понедельник температура составит около 10 градусов.

В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы

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