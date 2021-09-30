Роскачество выявило недостатки в свиной тушенке

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Роскачество провело исследование свиной тушенки и обнаружило недостаточное содержание белка в большинстве образцов, а также расхождение некоторых из них с маркировкой. Об этом говорится на сайте организации.
"Роскачество провело исследование тушеной свинины высшего и первого сорта 19 торговых марок. Вся продукция произведена в России. В большинстве исследованной продукции содержание белка оказалось ниже установленных нормативов", – говорится в сообщении.
Также в некоторых образцах фактический состав не соответствовал заявленному в маркировке, например присутствовали недопустимые ГОСТом пищевые добавки и загустители.
В Роскачестве отметили, что, согласно ГОСТУ, содержание белка в консервах высшего сорта, произведенных после 1 января 2020 года, должно быть не менее 16%, а в консервах первого сорта – не менее 13%; содержание мяса и жира – не менее 59% и не менее 57% соответственно.
Оказалось, что у 13 образцов массовая доля белка находилась в промежутке от 7,35 до 13,3%. Содержание мяса и жира выше нормы выявлено в восьми образцах, тогда как в остальных 11 оно было ниже нормы.
При этом специалисты не обнаружили в образцах синтетических красителей, пестицидов, опасного содержания тяжелых металлов и отклонений по микробиологическим показателям.
Ранее сообщалось, что специалисты Роскачества выявили значительное содержание нитратов в кабачковой икре. Стало известно, что привлечь к ответственности производителей продукта нельзя, так как на готовую продукцию на данный момент нет нормативов по содержанию нитратов. Эксперты исследовали икру 20 торговых марок на 446 показателей качества, безопасности и достоверности маркировки продукции.
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