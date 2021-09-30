Россияне назвали главную причину стресса

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Беспокойство из-за финансовых вопросов испытывают 80% российских женщин и 76% мужчин. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного "Райффайзенбанком", передает РИА Новости.

"Деньги – одна из главных причин стресса для опрошенных россиян", – говорится в сообщении.

Аналитики выяснили, что большинство россиян испытывают стресс из-за мыслей о пропущенных платежах по ипотеке или потребительскому кредиту, при этом мужчины переживают по этому поводу чаще, чем женщины – 85% против 78%.

Всего 3% принявших участие в исследовании женщин и 6% мужчин заявили, что никогда не переживают о деньгах.

Опрос проводился в крупных городах России, в нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 20 лет.

Ранее среди факторов, которые менее всего беспокоят граждан в отношении денег, аналитики выделили непредвиденные расходы, недостаточную финансовую грамотность и рост цен на продукты.