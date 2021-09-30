Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

05:24

Россияне назвали главную причину стресса

общество финансы

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Беспокойство из-за финансовых вопросов испытывают 80% российских женщин и 76% мужчин. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного "Райффайзенбанком", передает РИА Новости.

"Деньги – одна из главных причин стресса для опрошенных россиян", – говорится в сообщении.

Аналитики выяснили, что большинство россиян испытывают стресс из-за мыслей о пропущенных платежах по ипотеке или потребительскому кредиту, при этом мужчины переживают по этому поводу чаще, чем женщины – 85% против 78%.

Всего 3% принявших участие в исследовании женщин и 6% мужчин заявили, что никогда не переживают о деньгах.

Опрос проводился в крупных городах России, в нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 20 лет.

Ранее среди факторов, которые менее всего беспокоят граждан в отношении денег, аналитики выделили непредвиденные расходы, недостаточную финансовую грамотность и рост цен на продукты.

"Фанимани": как бороться со стрессом и сколько это стоит

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать