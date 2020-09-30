Вирусолог рассказал о мерах по укреплению иммунитета осенью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн рассказал, какие меры следует принимать осенью для укрепления иммунитета.
"Нужно тщательно соблюдать противоэпидемические мероприятия, помнить о том, что нужно дистанцирование, что нужно в людных местах пользоваться масками, что нужно чаще мыть руки, обрабатывать их дезинфицирующими жидкостями", – цитирует профессора RT.
Он также рекомендовал соблюдать самоизоляцию, если есть возможность работать на "удаленке", не забывать гулять, стараясь не контактировать с другими людьми. Важно выполнять физические упражнения.
Вирусолог отметил, что сейчас людям необходим витамин D. Альтштейн рассказал, что, по мнению некоторых ученых, витамин D может повысить устойчивость к коронавирусу. Также полезны закаливание, полноценное питание, хороший сон и отказ от употребления алкоголя.
"Это главные приемы, чтобы человек был в тонусе и сопротивлялся инфекции", – подчеркнул профессор, добавив, что правильный образ жизни помогает не только против коронавируса, но и других вирусов дыхательных путей.
Ранее иммунолог Николай Крючков назвал варианты, при которых человек может заразиться коронавирусом второй раз. Это может произойти из-за особенности иммунитета, при мутации во время передачи вируса и при повышенной вирусной нагрузке.
Специалист подчеркнул, что подобные случаи в течение первого полугода после заражения наблюдаются редко.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: