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Общество

30 сентября, 12:54

Вирусолог рассказал о мерах по укреплению иммунитета осенью

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн рассказал, какие меры следует принимать осенью для укрепления иммунитета.

"Нужно тщательно соблюдать противоэпидемические мероприятия, помнить о том, что нужно дистанцирование, что нужно в людных местах пользоваться масками, что нужно чаще мыть руки, обрабатывать их дезинфицирующими жидкостями", – цитирует профессора RT.

Он также рекомендовал соблюдать самоизоляцию, если есть возможность работать на "удаленке", не забывать гулять, стараясь не контактировать с другими людьми. Важно выполнять физические упражнения.

Вирусолог отметил, что сейчас людям необходим витамин D. Альтштейн рассказал, что, по мнению некоторых ученых, витамин D может повысить устойчивость к коронавирусу. Также полезны закаливание, полноценное питание, хороший сон и отказ от употребления алкоголя.

"Это главные приемы, чтобы человек был в тонусе и сопротивлялся инфекции", – подчеркнул профессор, добавив, что правильный образ жизни помогает не только против коронавируса, но и других вирусов дыхательных путей.

Ранее иммунолог Николай Крючков назвал варианты, при которых человек может заразиться коронавирусом второй раз. Это может произойти из-за особенности иммунитета, при мутации во время передачи вируса и при повышенной вирусной нагрузке.

Специалист подчеркнул, что подобные случаи в течение первого полугода после заражения наблюдаются редко.

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