Forbes: вдова банкира Когана Людмила вошла в число 20 богатейших женщин РФ

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Капитал основного акционера банка "Уралсиб" Людмилы Коган составил 1 миллиард долларов. Это позволило ей войти в рейтинг Forbes 20 богатейших женщин РФ.

Помимо пакета акций банка, который она получила в наследство после смерти мужа – известного петербургского бизнесмена Владимира Когана, женщина является собственницей крупной лизинговой компании "Интерлизинг". Она занимает 12-е место в рэнкинге рейтингового агентства "Эксперт РА". Также женщина владеет различными долями в компаниях, которые относятся к инвестиционно-строительной группе "БФА-Девелопмент".

Кроме того, в июне 2024 года Коган получила от банка "Уралсиб" дивиденды в размере почти 7 миллиардов рублей после вычета НДФЛ.

Коган является выпускницей Ленинградского инженерно-строительного института, который в настоящее время называется Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет. С 2001 года она стояла во главе строительной дирекции Банкирского дома "Санкт-Петербург", который управлял активами ее супруга и его партнеров. После продажи этих активов и ухода мужа на государственную службу в середине 2000-х она стала руководить инвестиционно-строительной группой "БФА-Девелопмент".

В 1990-е Владимир Коган стал совладельцем Промышленно-строительного банка Санкт-Петербурга (ПСБ). К началу 2000-х организация выросла до статуса крупнейшего банка города. Помимо этого, в собственности ПСБ находились акции нескольких десятков промышленных предприятий, расположенных на Северо-Западе России. Их управлением и занимался Банкирский дом "Санкт-Петербург".

Коган и его партнер Давид Трактовенко продали ПСБ государственному банку ВТБ за 577 миллионов долларов в 2004 году. После этого на протяжении нескольких лет бизнесмены распродавали все свои прочие активы.

Уже через год Коган получил должность генерального директора Дирекции комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений. На этом посту он восстановил строительство дамб и иных гидротехнический сооружений, которые нужны для защиты города от наводнений. Коган продолжал курировать их строительство, переходя на различные должности в Федеральном агентстве по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, а также в министерстве регионального развития.

После завершения строительства комплекса в 2013 году он вновь начал работать в бизнес-сфере. В 2015-м Центральный банк избрал Когана на роль нового инвестора для финансового оздоровления банка "Уралсиб". Однако в 2019 году бизнесмен скоропостижно ушел из жизни, перенеся за год до своей смерти инсульт.

Людмила Коган вошла в первую десятку рейтинга Forbes. Помимо нее, в список были включены Татьяна Литвиненко, Варвара Скоч, Елена Батурина, Наталья Луценко и прочие. Однако первое место в рейтинге самых богатых россиянок третий раз заняла основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук. В 2024 году ее капитал составил 5,5 миллиарда долларов.

