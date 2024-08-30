Судья в Татарстане объяснил наличие гражданства США у детей

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Судья Верховного суда Татарстана Ризван Юсупов подтвердил наличие у его детей гражданства США, передает ИА "Регнум". По его словам, власти были уведомлены о данном факте.

Ранее в Сети появилась информация, что Юсупову грозит увольнение. Кроме того, в отношении его супруги Эльвиры и 19-летнего сына Гаяза было возбуждено уголовное дело за сокрытие информации о наличии паспорта США, американское гражданство также оказалось у его дочери Наили.

Судья подтвердил возбуждение дела в отношении его родных. По словам мужчины, его дети получили американские паспорта, так как родились в Нью-Йорке, подчеркнув, что они ничего не нарушили.

"Посольство было уведомлено, что у детей есть гражданство США. Они были рождены в Нью-Йорке, имеют соответствующие свидетельства о рождении, которые были переведены на русский язык, на них был поставлен апостиль и они были предоставлены в консульское учреждение", – объяснил Юсупов.

По закону о гражданстве, напомнил судья, все необходимые меры при оформлении документов были приняты при обращении в консульство. По словам Юсупова, дополнительных уведомлений законодательство не требует.

В Госдуме ранее предложили упростить получение гражданства РФ бывшими россиянами. Законопроект предлагает разрешить отказавшимся от российского гражданства подавать заявление об обратном приеме в него в любые заграничные учреждения. По словам авторов проекта, это позволит облегчить процедуру получения российского гражданства для бывших соотечественников.

