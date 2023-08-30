Россиян начали информировать о лесных пожарах через "Госуслуги"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

С 30 августа граждан РФ будут информировать о возникновении лесных пожаров через портал "Госуслуги". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления охраны лесов от пожаров Рослесхоза Евгения Писаревского.

"С сегодняшнего дня на портале госуслуг работает уведомление граждан о введении и снятии особого противопожарного режима, о введении режима ЧС, связанного с лесными пожарами, а также о запретах и ограничениях на вход в лес", – сказал Писаревский.

Он уточнил, что в соответствующих уведомлениях россияне найдут информацию о периоде действия особого режима, правила поведения и различные рекомендации. Рассылка будет осуществляться в автоматическом режиме жителям только тех регионов, где происходит ЧП.

Представитель Рослесхоза добавил, что сейчас режим ЧС из-за пожаров действует в Якутии и Хабаровском крае, кроме того, уже 30 августа порядка 600 тысяч россиян получат уведомления об особом противопожарном режиме в своих регионах проживания.

Ранее в Минцифры РФ сообщили, что в приложении "Госуслуги" появилась функция проверки подлинности, срока годности, производителя, веса и объема товаров. Для этого необходимо отсканировать похожий на QR-код специальный знак на упаковке продукта.

