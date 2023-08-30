08:03Общество
Нутрициолог назвал помогающие похудеть продукты
Фото: depositphotos/AntonMatyukha
Красный перец, корица, овощи, фрукты и цитрусовые могут способствовать похудению. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.
По его словам, ряд продуктов может слегка стимулировать обменные процессы и тем самым немного увеличивать коридор сжигания калорий.
"Неплохо работает красный перец, корица", – отметил специалист.
При этом специалист подчеркнул, что продукты будут работать только в комплексе мер по снижению веса. В частности, для похудения человеку нужно употреблять меньше калорий.
"Если человек ест столько же, сколько и ел, не учитывая калорийность, то никакие огурцы и грейпфруты ему не помогут. Нельзя есть точно так же, употреблять при этом какой-то один продукт для снижения веса и ждать результат. Этого не случится. Но если калорийность рациона будет снижена, то эти продукты все же будут немного способствовать ускорению снижения веса и большему комфорту при похудении", – резюмировал эксперт.
Ранее желающим сбросить лишний вес россиянам посоветовали употреблять пищу из тарелок серого цвета. Дело в том, что серый цвет ассоциируется с несвежей пищей. Поэтому человек будет подсознательно накладывать в такую тарелку меньше еды и, соответственно, меньше съедать.
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