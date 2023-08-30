Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:03

Общество

Нутрициолог назвал помогающие похудеть продукты

Фото: depositphotos/AntonMatyukha

Красный перец, корица, овощи, фрукты и цитрусовые могут способствовать похудению. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По его словам, ряд продуктов может слегка стимулировать обменные процессы и тем самым немного увеличивать коридор сжигания калорий.

"Неплохо работает красный перец, корица", – отметил специалист.

Это могут быть также продукты, богатые клетчаткой. Свежие фрукты, овощи, например зеленые яблоки, огурцы, и цитрусовые – допустим, лимон, грейпфрут тоже немного увеличивают метаболические процессы.
Евгений Арзамасцев
врач-диетолог, нутрициолог

При этом специалист подчеркнул, что продукты будут работать только в комплексе мер по снижению веса. В частности, для похудения человеку нужно употреблять меньше калорий.

"Если человек ест столько же, сколько и ел, не учитывая калорийность, то никакие огурцы и грейпфруты ему не помогут. Нельзя есть точно так же, употреблять при этом какой-то один продукт для снижения веса и ждать результат. Этого не случится. Но если калорийность рациона будет снижена, то эти продукты все же будут немного способствовать ускорению снижения веса и большему комфорту при похудении", – резюмировал эксперт.

Ранее желающим сбросить лишний вес россиянам посоветовали употреблять пищу из тарелок серого цвета. Дело в том, что серый цвет ассоциируется с несвежей пищей. Поэтому человек будет подсознательно накладывать в такую тарелку меньше еды и, соответственно, меньше съедать.

Читайте также

Медведева Светлана

обществоедаэксклюзив
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика