Нутрициолог назвал помогающие похудеть продукты

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Красный перец, корица, овощи, фрукты и цитрусовые могут способствовать похудению. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По его словам, ряд продуктов может слегка стимулировать обменные процессы и тем самым немного увеличивать коридор сжигания калорий.

"Неплохо работает красный перец, корица", – отметил специалист.



Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Это могут быть также продукты, богатые клетчаткой. Свежие фрукты, овощи, например зеленые яблоки, огурцы, и цитрусовые – допустим, лимон, грейпфрут тоже немного увеличивают метаболические процессы.

При этом специалист подчеркнул, что продукты будут работать только в комплексе мер по снижению веса. В частности, для похудения человеку нужно употреблять меньше калорий.

"Если человек ест столько же, сколько и ел, не учитывая калорийность, то никакие огурцы и грейпфруты ему не помогут. Нельзя есть точно так же, употреблять при этом какой-то один продукт для снижения веса и ждать результат. Этого не случится. Но если калорийность рациона будет снижена, то эти продукты все же будут немного способствовать ускорению снижения веса и большему комфорту при похудении", – резюмировал эксперт.

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