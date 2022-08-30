Эксперт рассказала, как обезопасить кошек от падения с высоты

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Владельцам кошек следует устанавливать на своих балконах и окнах защитные сетки и приспособления, которые не позволят питомцам упасть с высоты. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на профессионального фелинолога, руководителя Московского городского клуба любителей кошек Людмилу Макарову.

По ее словам, невозможно перевоспитать животное, отучив от природного инстинкта. Макарова отметила, что кошки садятся возле открытых пространств на большой высоте из-за своей генетической особенности.

"Коты сами по себе охотники, они добытчики и в то же время мишень для более крупных животных. А с высоты – лучший обзор: можно смотреть на перемещение потенциальной жертвы или вовремя заметить приближающуюся опасность", – пояснила эксперт.

Фелинолог подчеркнула, что коты не всегда погибают при падении с большой высоты. Она напомнила, что питомцам удается приземляться на лапы благодаря хорошо развитому вестибулярному аппарату. Макарова добавила, что есть шанс на выживание, если кот приземлился на кусты, траву или дерево. При этом данный вариант практически исключается, если питомец упал на асфальт.

Ранее сообщалось, что правительство не одобрило проект закона о маркировке домашних животных. В кабмине уточнили, что наименование проекта не соотносится с его содержанием. Процедуру маркирования и учета домашних животных предлагается осуществлять на добровольной основе.

