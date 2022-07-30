В России за стуки госпитализировали 1 634 человека с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В России за минувшие сутки госпитализировали 1 634 человека с коронавирусной инфекцией. Это на 5,2% меньше, чем днем ранее, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Всего выявлено 12 248 новых случаев коронавируса. Большинство из них пришлось на Москву – 3 888 случаев, Санкт-Петербург – 1 457, Подмосковье – 1 309.

От последствий инфекционного заболевания за прошедшие 24 часа скончались 43 пациента. Между тем после прохождения лечения выздоровели 6 209 человек.

Всего с начала пандемии в стране выявили 18 589 221 случай COVID-19. Благополучно перенесли болезнь 17 969 342 человека.

Ранее сообщалось, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ снизился до 10,7%. К настоящему времени полный цикл вакцинации в стране был проведен 89 104 188 миллионов раз.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков считает, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией можно будет наблюдать в середине – конце августа, когда россияне начнут возвращаться из отпусков.

