В Мосстате назвали самую высокую зарплату в сфере торговли в 2021 году

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В честь Дня работника торговли москвичам рассказали, какая заработная плата оказалась самой высокой в сфере торговли в 2021 году.

По данным Мосстата, наиболее высокая среднемесячная зарплата составила 208 тысяч 323 рубля – именно столько получали сотрудники оптовой торговли информационным и коммуникативным оборудованием.

При этом за год средняя заработная плата среди работников отрасли выросла на 11,1 процента и составила 89 тысяч 442 рубля. Всего розничной, оптовой торговлей и ремонтом транспортных средств в Москве занимается почти 993 тысячи человек.

В Мосстате отметили, что в 2020 году в отрасли работало 20 процентов от всего занятого населения столицы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин поздравил работников торговли с профессиональным праздником. Он поблагодарил инвесторов за поддержку отрасли и создание рабочих мест, а также самих продавцов, которые продолжают работу даже в условиях пандемии коронавируса.