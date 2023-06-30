Большая игротека с настольными развлечениями откроется 1 июля в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Большая игротека откроется в честь дня рождения издательства настольных игр Hobby World в Басманном дворе 1 июля.

Площадка в центре Москвы будет разделена на несколько зон: хардкорные, ролевые, вечериночные игры, классика и популярные хиты. Также в игротеке появятся локации для фото и детских развлечений.

Кроме того, в Басманном дворе сделают отдельные зоны по играм "Берсерк" и "Мезень". По всей игротеке посетители увидят гигантские версии настольных развлечений. Если захочется более активного отдыха, можно взять с собой ракетки и мячи для пинг-понга и сразиться в настольный теннис.

Игротека будет работать с 12:00 по 20:00. В случае непогоды мероприятие переместится в закрытый лофт по адресу улица Бауманская, дом 15. Вход свободный, для зон с хардкорными и настольными играми нужно пройти обязательную регистрацию на странице события.

Ранее СМИ сообщили, что с полок российских магазинов исчезли настольные игры Uno и "Монополия". Участники рынка связали это с уходом из РФ компании Hasbro. "Монополия" включена Минпромторгом в перечень товаров для параллельного импорта, однако все равно не поставляется в Россию из-за отсутствия в других странах русифицированной версии, объяснили представители торговых сетей.