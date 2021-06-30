Москвичам ответили на популярные вопросы о QR-кодах

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве с 28 июня посещать кафе и рестораны можно только при наличии QR-кода. Он свидетельствует о том, что человек либо недавно переболел, либо вакцинировался, либо сдал ПЦР-тест и получил отрицательный результат. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
При этом использовать один QR-код может только один человек. При предъявлении кода при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Каждый QR-код имеет срок годности, который указан на штрихкоде. Для тех, кто переболел коронавирусом, QR-код действует в течение 180 дней с даты выздоровления. Те, кто получили отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, могут пользоваться кодом в течение 72 часов с момента регистрации результата анализа в лаборатории.
Вакцинированные граждане, внесенные в федеральный регистр вакцинированных, могут получить QR-код. Если прививка сделана в частном или государственном медучреждении, не подведомственном столичному департаменту здравоохранения, необходимо обратиться в техподдержку gosuslugi.ru. Если же вакцинация была пройдена в медучреждении, подведомственном Депздраву, то помощь можно получить на mos.ru/qr.
При входе в заведение необходимо предъявлять не только QR-код, но и документ, удостоверяющий личность. Проверяющим будут сверяться инициалы и дата рождения, поэтому риск использования штрихкода несколькими людьми минимален.
Данные пользователей хранятся в столичном Центре обработки данных, который соответствующе защищен.
Ранее сообщалось, что жители столицы и Подмосковья, которые для посещения заведений общественного питания готовы оформлять фальшивые QR-коды, могут столкнуться с тем, что их данные впоследствии окажутся в руках мошенников.
Сергей Собянин уточнял, что столица повторно столкнулась с пандемией коронавируса из-за нового штамма инфекции. Мэр заявлял, что для борьбы с распространением вируса требуется либо массовая вакцинация, либо новый локдаун.
Фуд-корты в столичных торговых центрах начали требовать QR-коды
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: