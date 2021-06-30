Москвичам ответили на популярные вопросы о QR-кодах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве с 28 июня посещать кафе и рестораны можно только при наличии QR-кода. Он свидетельствует о том, что человек либо недавно переболел, либо вакцинировался, либо сдал ПЦР-тест и получил отрицательный результат. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

При этом использовать один QR-код может только один человек. При предъявлении кода при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.



Есть ли у QR-кодов срок годности?

Каждый QR-код имеет срок годности, который указан на штрихкоде. Для тех, кто переболел коронавирусом, QR-код действует в течение 180 дней с даты выздоровления. Те, кто получили отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, могут пользоваться кодом в течение 72 часов с момента регистрации результата анализа в лаборатории.

Могут ли горожане, привившиеся в начале кампании в 2020 году, получить QR-коды? Есть ли они в базе?

Вакцинированные граждане, внесенные в федеральный регистр вакцинированных, могут получить QR-код. Если прививка сделана в частном или государственном медучреждении, не подведомственном столичному департаменту здравоохранения, необходимо обратиться в техподдержку gosuslugi.ru. Если же вакцинация была пройдена в медучреждении, подведомственном Депздраву, то помощь можно получить на mos.ru/qr.

Нет ли риска, что люди начнут делиться своими QR-кодами и один код будет использоваться группами лиц?

При входе в заведение необходимо предъявлять не только QR-код, но и документ, удостоверяющий личность. Проверяющим будут сверяться инициалы и дата рождения, поэтому риск использования штрихкода несколькими людьми минимален.



Данные пользователей хранятся в столичном Центре обработки данных, который соответствующе защищен.

Ранее сообщалось, что жители столицы и Подмосковья, которые для посещения заведений общественного питания готовы оформлять фальшивые QR-коды, могут столкнуться с тем, что их данные впоследствии окажутся в руках мошенников.

Сергей Собянин уточнял, что столица повторно столкнулась с пандемией коронавируса из-за нового штамма инфекции. Мэр заявлял, что для борьбы с распространением вируса требуется либо массовая вакцинация, либо новый локдаун.

