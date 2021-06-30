В Минтруде призвали астраханские власти изменить нормы по выплате на детей от 3 до 7 лет

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Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что жительница Астрахани, обратившаяся на прямую линию к президенту РФ по поводу выплаты на детей от 3 до 7 лет, права, и требования местных властей незаконны.

Он подчеркнул, что требование о наличии дохода за все 12 месяцев для назначения выплаты противоречит правилам предоставления этих выплат, установленных на федеральном уровне.

Во время прямой линии жительница Астрахани Оксана Плужникова спросила у Путина, почему в регионе отказывают в выплатах на детей от 3 до 7 лет, если не было дохода за 12 месяцев 2020 года, хотя в постановлении правительства РФ такого требования нет.

Владимир Путин пообещал, что поручит кабмину разобраться в ситуации с отказами в выплатах. Российский лидер также посоветовал гражданам при потере работы сразу зарегистрироваться в службе занятости.