На 30 июня обработано более 467 тыс обращений по вопросам голосования – ЦИК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 467 тысяч обращений обработано по вопросам голосования по поправкам в Конституцию, согласно данным на вторник, 30 июня. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"По состоянию на сегодняшнее утро, 30 июня, обработано 467 тысяч 802 обращения. С каждым из них проведена определенная работа. Это масштабный труд. Звонки в информационный справочный центр – 328 тысяч 21 звонок, а 10 тысяч 293 – из-за рубежа", – приводит слова Памфиловой Агентство "Москва".

По ее словам, количество жалоб, которые содержат сообщения о проблемах, недостатках и возможных правонарушениях, составляет чуть больше 2%.

Памфилова подчеркнула, что в основном люди обращаются по вопросам о способах голосования.

"Вы знаете нашу осторожность, скептическое отношение, именно поэтому, исходя из новизны, мы дали добро только двум регионам на электронное дистанционное голосование. Вдруг оказалось, что оно набирает популярность на территории всей страны. Со всех уголков задают один и тот же вопрос: "Почему только Москва и Нижегородская область участвуют в электронном голосовании?" – отметила председатель ЦИК.

Официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием в Москве Александр Асафов ранее рассказал, что в минувшие выходные сервисом для электронного голосования воспользовалось порядка 200 тысяч человек.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.

