Зачем и кому оставлять чаевые. Советы эксперта по этике

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова рассказала Москве 24, кому и сколько стоит оставлять на чай. По ее мнению, делать это стоит только в том случае, если обслуживание действительно понравилось.

Холгова в первую очередь отметила работников ресторанов и кафе, в особенности гардеробщиков. Официантам стоит давать от 10% стоимости заказа, а сотрудникам гардеробов – от ста до двухсот рублей.

"Первое, что приходит на ум, – это чаевые ресторанам и кафе. В ресторанах на территории нашей страны размер чаевых – от 10% от заказа. Но у гардеробщиков нет никакого товара, именно им оставляют около 200 рублей", – заявила эксперт.

Она пояснила, что необходимо давать чаевые не работникам, у которых вы обмениваете пальто на номерок, а тем, кто помогает вам его надеть.

"Здесь есть нюанс. Если это исключительно женская компания, то чаевые не оставляются. Этикет предполагает, что сотрудник гардероба мужчина, он джентльмен, ему приятно поухаживать за дамой. Если есть мужчина в компании, то именно он оставляет на чай", – считает эксперт.





Альбина Холгова президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу В идеале все 100% людей должны оставлять чаевые, но с оговоркой, что вам все понравилось.

Эксперт по этике объяснила, что если вы хотите оставить чаевые, то нужно обратить внимание на организацию самого бизнеса. По ее словам, если человек работает на себя, а не на организацию, то ни о каких чаевых речи быть не может. Холгова привела в пример работников маникюрных салонов и парикмахерских.

"Если специалист по маникюру, например девушка, у нее ИП, она приходит к клиентам домой или к ней приходят, то здесь о чаевых речи не идет, потому что это непосредственно ее заработок, ее бизнес. Если это ситуация, когда сотрудник работает в салоне красоты. Вы заплатили за стрижку или маникюр, то большая часть этих денег пойдет салону, а не специалисту. В этой ситуации чаевые приветствуются", – отметила она.





Альбина Холгова президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Принципиальный момент: оставлять чаевые на поверхности, а не передавать их в руки. Не передаем в руки, а кладем на поверхность со словами благодарности. Очень важно оставлять купюрами, этикет не любит монеты.

Также эксперт рекомендовала оставлять чаевые таксистам, курьерам, сантехникам и массажистам. Холгова уверена, что если человек оставит достойные чаевые специалисту, то в следующий раз он будет выполнять свои обязанности с большим усердием.

Она подчеркнула, что у нас в России не принято оставлять чаевые работникам фастфуда, в отличии от стран Европы.

Ранее специалисты онлайн-сервиса услуг провели исследование с целью выяснить, насколько охотно россияне оставляют чаевые исполнителям.

Опрос, проведенный среди 3,1 тысячи россиян, показал, что чаще всего чаевые оставляют курьерам. За этот вариант проголосовало 65% респондентов. В топ-3 по востребованности вошли парикмахеры и барберы – по 50%.

Реже всего вознаграждение сверх оговоренной оплаты получают репетиторы, няни, визажисты и стилисты.

Около половины опрошенных (42%) заявили, что в среднем тратят на чаевые 50–100 рублей. Деньги они оставляют мастерам по ремонту, маникюру, парикмахерам, сантехникам и другим категориям.