Еще 2 295 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве еще 2 295 пациентов выздоровели после прохождения лечения от COVID-19, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2295 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 150 397", – сообщила Ракова.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. Всем пациентам, которым нужно оставаться под наблюдением после выписки, выдают соответствующие рекомендации. Также поборовшим COVID-19 москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Сдать кровь могут лица от 18 до 55 лет, которые уже переболели COVID-19, а также не имеют хронических заболеваний и положительных анализов на ВИЧ, гепатиты B и С.

Кроме того, тем, кто поборол коронавирусную инфекцию, предлагается стать социальными волонтерами, чтобы помогать проходящим лечение на дому.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что решение о снятии ограничений, введенных в Москве в связи с пандемией коронавируса, было своевременным. Он добавил, что за последнюю неделю наблюдается уменьшение количества выявленных случаев коронавируса.

