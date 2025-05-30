До 28 градусов тепла и небольшой дождь ожидаются в Москве 30 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

От 26 до 28 градусов тепла прогнозируется в Москве в пятницу, 30 мая, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. В Подмосковье – от 23 до 28 градусов тепла, местами тоже будут осадки.

Ветер – южный с порывами от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Четверг, 29 мая, стал самым теплым днем в Москве с начала года. Воздух прогрелся до 28,5 градуса. Волна аномально жаркой погоды, которая началась в столичном регионе неделю назад с превышения дневным максимумом отметки 25 градусов, достигла своего пика.

Также в Москве был зафиксирован высокий уровень ультрафиолетового излучения. Как сообщили в Террологической обсерватории МГУ, в полуденные часы – с 10:00 до 14:00 – необходима защита от солнца.