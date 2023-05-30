Интенсивный дождь ожидается в западной части Московского региона 31 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Интенсивный дождь пройдет в западной части столичного региона и прилегающих районах Москвы в среду, 31 мая. Об этом в своем телеграм-канале сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"Ожидается, что зона довольно интенсивного дождя подойдет завтра к Москве с запада. После 8 часов утра дождь будет идти уже везде и усилится", – написала синоптик.

По ее словам, самые сильные дожди ожидаются на дмитровском, ленинградском, волоколамском и можайском направлениях. Позднякова уточнила, что до 12:00 выпадет от 4 до 6 миллиметров осадков, которые сформируют приличные лужи. После 14:00–15:00 дождь закончится.

Синоптик добавила, что днем воздух прогреется до 18 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что в Москве в среду, 31 мая, наступит похолодание, пройдут кратковременные дожди.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в первую субботу июня в Москве может похолодать до 11 градусов. По его словам, такая температура примерно на 4 градуса ниже нормы.