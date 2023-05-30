Тополиного пуха станет меньше после ночного дождя в Москве – синоптик

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Тополиного пуха станет меньше после ночного дождя в Москве, пообещала главный специалист Метеобюро Татьяна Позднякова в своем официальном телеграм-канале.

"Первый тополиный пух полетел в Москве. Наступает сложное время для аллергиков. Готовимся к тому, что количество чихающих вокруг станет гораздо больше", – говорится в ее публикации.

Однако, по словам эксперта, в ночь на 31 мая ожидается дождь от небольшого до умеренного, который заметно уменьшит количество пуха в городе.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что в среду, 31 мая, в Москве наступит похолодание и пройдут кратковременные дожди.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в первую субботу июня в Москве может похолодать до 11 градусов. По его словам, такая температура примерно на 4 градуса ниже нормы. Со следующего понедельника, 5 июня, вновь начнется повышение температуры, но на 1–2 градуса.

